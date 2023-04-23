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Британский шпион вернулся из лагеря джихадистов и убил сына

The Times: эмоционально нестабильный шпион-британец вернулся от джихадистов и убил сына
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Шпион из Великобритании вернулся из лагеря джихадистов и жестоко убил собственного сына, сообщает 22 апреля The Times, ссылаясь на отчет разведывательного ведомства. Имя преступника не раскрывается.

В докладе говорится о том, что мужчина максимально нестабилен эмоционально. Проверка на предмет пригодности его для работы за границей показала это, данную информацию внесли в доклад. Несмотря на это, британца, которому на тот момент было около 25 лет, отправили в Вазиристан — горный регион Пакистана возле границ Афганистана, который является базой «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России).

В материале сказано также, что во время пребывания в лагере джихадистов ему было поручено мыть перед захоронением тела талибов. Мужчина стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов, добавил автор статьи.

The Times пишет, что британец был судим, в ходе выполнения задач подвергался риску серьезного шока, а в детстве сексуальному насилию.

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В середине февраля в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России сообщили о том, что американские власти вербуют джихадистов, которые связаны с террористическими организациями, для подготовки терактов на территории России и других стран СНГ. Отмечается, что США готовы проводить заброску боевиков в виде небольших групп для того, чтобы те совершали террористические действия в отношении дипломатов, силовиков, военнослужащих и госслужащих.

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