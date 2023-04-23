В Судане почти полностью отключился интернет

Отключения интернета зафиксировано почти на всей территории Судана, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета Netblocks. По их данным, только 2% от общего числа пользователей страны имеют доступ к Сети. Ранее сбои в работе интернета носили в основном временный и локальный характер, передает телеканал «Известия». На проблемы с доступом в Сеть жаловались жители столицы страны.

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