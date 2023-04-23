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Общество
Композитор Алексей Муравлев умер в Москве на 99-м году жизни
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Композитор Алексей Муравлев умер в Москве на 99-м году жизни

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Фото: Пермская краевая филармония
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Известный советский композитор Алексей Муравлев умер в Москве в возрасте 98 лет. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Заслуженного деятеля искусств РСФСР не стало накануне утром, 22 апреля. Он умер в своей квартире в Газетном переулке.

«Поговорили с вдовой, вчера действительно скончался после продолжительной болезни, чуть-чуть не дожил до 99 лет, 2 мая», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Похороны деятеля культуры состоятся 25 апреля. О месте и времени пока не известно. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

Алексей Муравлев — заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов и Союза кинематографистов. В 1950 году был удостоен Сталинской премии II степени, которую получил за симфонию-балладу «Азов-гора». Муравлев является автором музыки более чем к 40 фильмам. Наиболее известные из них — «Василий и Василиса», «Белый пудель», «Дом с мезонином», «Тучи над Борском», «Волшебная лампа Аладдина» и «Черная береза».

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