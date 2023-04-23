Гонщик Никита Мазепин планирует добиться отмены канадских санкций через суд
Гонщик Никита Мазепин через суд хочет добиться отмены введенных Канадой против него санкций. По данным канадских СМИ, Мазепин не имеет отношения к событиям на Украине, из-за которых на него наложили ограничения. В 2022 году Мазепин пытался добиться отмены рестрикций через МИД Канады, но не получил ответ в отведенные 90 дней, передает телеканал «Известия». Санкции ввели и в отношении его отца, бизнесмена Дмитрия Мазепина. 2 марта Европейский суд юстиции разрешил гонщику въезд на территорию Евросоюза для участия в «Формуле-1». Никита Мазепин в 2021 году выступал за команду «Хаас», в марте 2022 контракт с ним расторгли.
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