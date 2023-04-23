Потопленное американцами судно с военнопленными нашли у побережья Филиппин

У берегов Филиппин нашли обломки японского судна Montevideo Maru. Поисками занимались члены общества «Монтевидео Мару».

«И почти сразу мы увидели корабль, когда спустились на глубину. Он состоял из двух частей — носовой и кормовой, находившихся в 500 м друг от друга. И тогда мы действительно поняли, что нашли его», — отметил режиссер и член-основатель общества «Монтевидео Мару» Макс Уэхтриц.

Корабль затонул во время Второй мировой войны в 1942 году, передает телеканал «Известия». На торговом судне обнаружили тела более 1 тыс. военнопленных. 850 погибших были австралийцами, остальные — граждане еще 15 стран. Десятки лет семьи военнопленных не знали ничего об их судьбе.

«Эта трагедия стала самой большой гибелью австралийцев в море в истории нашей страны. С тех пор отсутствие местоположения Montevideo Maru представляло собой незавершенное дело для семей тех, кто погиб. Ровно до этих пор. Теперь они получат ответ на вопрос о судьбе своих близких», — прокомментировал заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз.

Обломки корабля и останки находятся на глубине 4 км. Трагедия произошла в Южно-Китайском море. Судно не было помечено как перевозящее военнопленных. Американская субмарина выпустила по кораблю торпеду и потопила его.

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