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В Москве стали чаще покупать крупногабаритные квартиры

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Фото: Global Look Press
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По итогам двух последних кварталов выросла доля крупногабаритного вторичного жилья по ипотечным сделкам в Москве. Прирост по трехкомнатным квартирам составил 1,7%, по квартирам с четырьмя и более комнатами — +0,5%, при этом доля однокомнатных квартир снизилась на 2,7%, сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Сбера» «Домклик».

Аналитики изучили объявления и ипотечные сделки при покупке квартир с разным количеством комнат на вторичном рынке недвижимости в столице России за IV квартал 2022 года и за I квартал 2023 года.

По данным аналитиков, средняя площадь недвижимости, которую приобрели заемщики в I квартале 2023 года, отличается от средних габаритов жилья в объявлениях: чем больше количество комнат, тем существеннее различие. Если площадь однокомнатных квартир практически одинакова, то двухкомнатные квартиры в предложениях продавцов больше квартир, купленных потребителями, на 2 кв. м, трехкомнатные — на 4 кв. м, а квартиры с четырьмя и более комнатами — на 59 кв. м, рассказали специалисты.

«С IV квартала 2022 года площадь продаваемой и предлагаемой недвижимости изменилась незначительно, кроме квартир с четырьмя и более комнатами. Средняя площадь таких квартир в объявлениях продавцов увеличилась на 8 кв. м, а средняя площадь квартир, приобретенных покупателями, снизилась на 8 кв. м», — отметили эксперты.

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Как сообщалось 26 марта, согласно предоставленному «Известиям» прогнозу застройщиков и других участников рынка недвижимости, дефицит загородных домов может привести к росту средней стоимости 1 кв. м в сегменте до 20% этой весной.

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