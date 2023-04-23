В городах Италии прошли митинги против поставок оружия Украине
Граждане Италии выступили против поставок вооружения на Украину, об этом сообщает издание Fatto Quotidiano. По всей стране началась кампания по сбору подписей. Инициативу поддержали общественные и культурные деятели, передает телеканал «Известия». Главная цель — проведение народного референдума. Активисты подчеркивают, что передача оружия Киеву противоречит Конституции страны. Кроме того, известный итальянский журналист Микеле Санторо призвал провести «Мирный марафон». Мероприятие состоится в мае в большинстве регионов страны. Санторо призывает власти отказаться от военной политики.
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