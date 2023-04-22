Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Кубу имеет символичное значение. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Вы знаете, я думаю, что визит Сергея Викторовича в наш район очень знаменательный, символичный. Потому что он проходит после того, как он был в других районах мира, где есть страны, которые, откровенно говоря, не подчиняются диктату Запада, и страны, которые таким или другим образом понимают доводы России по той ситуации, которая сегодня проходит в мире и, в частности, на Украине», — указал дипломат.

По словам посла, в настоящий момент идет активное углубление контактов Кубы и России в разных сферах и расширение экономических связей.

Пенья также отметил, что в его районе практически все страны отказались присоединяться к санкциям против России. Поэтому визит Лаврова он называет признанием той позиции, которую занимает большинство стран региона.

Полное интервью с кубинским дипломатом смотрите в полночь 23 апреля в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее, 21 апреля, по итогам кубинских встреч Сергей Лавров сообщил о новом кредите на поставки зерна из России на Кубу. Он добавил, что Москва находит возможности направления зерна и удобрений с обеих стран на международные рынки.

15 марта посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Он отметил, что США всегда пытаются занять позицию страны, оказывающей давление на другие государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.