Реклама
Прямой эфир
Мир
The Economist предупредил об окружении ВСУ во время контрнаступления
Происшествия
В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO
Мир
Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье
Мир
Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение
Мир
В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество
Мир
В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Культура
Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе
Мир
WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии
Мир
Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну
Спорт
МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами
Мир
Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы

Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну

0
Фото: МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Кубу имеет символичное значение. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Вы знаете, я думаю, что визит Сергея Викторовича в наш район очень знаменательный, символичный. Потому что он проходит после того, как он был в других районах мира, где есть страны, которые, откровенно говоря, не подчиняются диктату Запада, и страны, которые таким или другим образом понимают доводы России по той ситуации, которая сегодня проходит в мире и, в частности, на Украине», — указал дипломат.

По словам посла, в настоящий момент идет активное углубление контактов Кубы и России в разных сферах и расширение экономических связей.

Пенья также отметил, что в его районе практически все страны отказались присоединяться к санкциям против России. Поэтому визит Лаврова он называет признанием той позиции, которую занимает большинство стран региона.

Полное интервью с кубинским дипломатом смотрите в полночь 23 апреля в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Дружба в Кубе: Сергей Лавров завершил свое турне Островом свободы
Гавана и Москва договариваются о новом кредите на поставки зерна из России

Ранее, 21 апреля, по итогам кубинских встреч Сергей Лавров сообщил о новом кредите на поставки зерна из России на Кубу. Он добавил, что Москва находит возможности направления зерна и удобрений с обеих стран на международные рынки.

15 марта посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Он отметил, что США всегда пытаются занять позицию страны, оказывающей давление на другие государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023