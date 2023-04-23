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В РФ рекордно выросла доля молодых ипотечников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Впервые в России доля ипотечных заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет оказалась выше, чем от 40 до 49 лет, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«В 2014 году доля заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет составляла всего 0,8% от общего числа тех, кто приобретал недвижимость с привлечением заемных средств, к 2022 году она выросла до 22,9%, а за первые месяцы 2023 года установила рекорд — 23,6%», — пояснил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Но по-прежнему самыми активными заемщиками остаются россияне в возрасте от 30 до 39 лет, их доля среди ипотечных заемщиков последние три года держится на уровне 40–41%, пик же приходится на 2017 год, когда она доходила до 47%, добавил он.

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«За последние несколько лет банки стали более лояльны как к совсем молодым заемщикам, так и к заемщикам предпенсионного возраста. Покупка жилья для этих категорий с привлечением заемных средств стала проще, а одобряемость выше. Плюс надо учесть, что традиционно наиболее активная часть заемщиков в возрасте 30–49 лет за последние несколько лет ажиотажного спроса по большей части уже оформили кредиты на покупку жилья, и жилищный вопрос для них не стоит так остро, как для более молодого поколения», — сказал Хусаинов.

По мнению эксперта, банки продолжат расширять возможности для покупки жилья для разных возрастных категорий, чтобы обеспечить дополнительный спрос, поэтому соотношение заемщиков продолжит меняться.

Как сообщалось 26 марта, согласно предоставленному «Известиям» прогнозу застройщиков и других участников рынка недвижимости, дефицит загородных домов может привести к росту средней стоимости 1 кв. м в сегменте до 20% этой весной.

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