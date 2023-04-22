Экоактивисты планируют в Лондоне самую крупную акцию протеста

Более 30 тыс. экоактивистов прибыли в Лондон для проведения самой крупной акции протеста. Митинг организован против расширения нефтегазовой добычи, передает телеканал «Известия». С 21 по 24 апреля анонсированы 117 мероприятий и выступления 90 спикеров. Extinction Rebellion привлекают внимание, перекрывая движение в городе. Четыре года назад активисты устроили многодневный транспортный коллапс в Лондоне. Ранее суд Британии приговорил к тюремному заключению двух протестующих за перекрытие трассы.

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