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За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир и евроформата на рынке новостроек старой Москвы в комфорт-классе за пять лет поднялась на 82,5%, со 155,8 до 284,3 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры евроформата — на 88,6% (со 159,3 до 300,5 тыс. рублей) и трехкомнатные квартиры евроформата — на 88,3% (со 147,9 до 278,6 тыс. рублей). Средняя цена этих лотов выросла за пять лет соответственно на 71% (с 6,8 до 11,6 млн рублей) и на 72,5% (с 9,5 до 16,5 млн рублей), добавили в компании.

Студии и однокомнатные квартиры выросли в цене за метр на 87 и 82,2%, а средняя стоимость лотов — на 76,4% и 58,4% соответственно, сообщили аналитики.

Также специалисты рассказали, что наибольший рост по средневзвешенной стоимости квадратного метра отмечается в районе Некрасовка, где однокомнатные лоты подорожали на 174,4%, со 111,6 тыс. рублей до 312,9 тыс. рублей.

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«На втором месте — район Богородское с ростом на 150,6%, со 156,2 тыс. руб./кв. м до 391,5 тыс. руб./кв. м. На третьем месте — Даниловский район, где стоимость однушек увеличилась на 144,8% и составила 421,3 тыс. рублей за метр со 172,1 тыс. рублей. В пятерке лидеров также районы Метрогородок и Рязанский с приростом на 136,2 и 113,9% соответственно», — сообщили аналитики.

Как отметили эксперты, однокомнатные лоты, включая евродвушки, являются одним из самых популярных форматов и в совокупном спросе занимают долю 37%.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что риелторы ожидают снижения цен на жилье в крупнейших городах России. Так, 45% респондентов ожидают снижения стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья, причем каждый пятый прогнозирует снижение на 5% и более.

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