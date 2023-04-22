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На турецкий город Кахраманмараш обрушились мощные ливни

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На юго-восток Турции обрушились мощные ливни. Сильно пострадал город Кахраманмараш. Предварительно, один человек погиб, еще 44 получили травмы, передает телеканал «Известия». Местные СМИ сообщают, что ветер разрушил палатки, где жили пострадавшие от землетрясения. Непогода также пришла в город-миллионник Адана. Улицы в большинстве районов превратились в реки. По словам очевидцев, повреждено несколько автомобилей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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