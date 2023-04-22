Спикеры расскажут о возможностях нового времени на Просветительском марафоне Российского общества «Знание»

Около 200 известных спикеров выступят в пяти студиях федерального Просветительского марафона Знание.Первые с 24 по 26 апреля. Участников трехдневной программы ждет 150 часов самой актуальной информации о трендах, инновациях, развитии разных сфер деятельности, современных профессиях и перспективах самореализации молодого поколения в России.

Выступления лекторов будут идти одновременно во всех пяти студиях марафона в Центральном Манеже в Москве, а также в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители смогут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

Программа в Москве начнется с приветствия Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергея Кириенко. Также на столичной площадке выступят: Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, помощник Президента РФ Максим Орешкин, Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Важной информацией и своими взглядами на современную ситуацию в экономике, политике, образовании поделятся: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также на московской сцене марафона выступят иностранные гости: энергетический аналитик и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, главный специалист по техническим вопросам цифрового бизнес-акселератора Findability Sciences, автор бестселлера The Tech Whisperer Джасприт Биндра, специалист в области русской культуры, писатель и поэт, переводчик и журналист Сунь Юэ. Темы экономики, энергетики и транспорта будущего, культуры, информационных технологий затронут в своих лекциях генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор — председатель правления компании «Российские железные дороги» Олег Белозёров, председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель и другие наставники.

«Стремительные изменения в экономике, политике, социальной сфере требуют от молодежи знания актуальных трендов, гибкости, адаптивности. А для этого надо учиться не только в школе или вузе, надо учиться всегда и везде, с интересом и осознанностью. Наши лекторы на марафоне как раз и создают открытую, доброжелательную, динамичную среду для обмена знаниями. Здесь можно почерпнуть самую актуальную информацию о тенденциях и инновациях практически во всех сферах, узнать о программах государственной поддержки. На марафоне можно заимствовать опыт у тех, кто уже добился успеха, сумел справиться с трудностями, нашел себя и достиг самореализации, можно спросить совета и обменяться мнениями с наставниками. И, конечно, здесь можно зарядиться вдохновением для того, чтобы действовать здесь и сейчас: искать себя, свой путь, пробовать и достигать новых высот», — сказал генеральный директор Российского Общества «Знание» Максим Древаль.

В екатеринбургской студии выступят представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, директор по взаимодействию с органами власти компании «Уралкалий», директор Института экономики и управления промышленными предприятиями им. В. А. Роменца НИТУ МИСиС Олег Калинский, президент Ассоциации «Рослегпром», гендиректор ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин, директор по управлению данными информационной безопасности компании МТС Кирилл Малков. Также на площадке Екатеринбурга выступят выдающиеся деятели культуры и спорта, военные-добровольцы, молодые ученые.

В Архангельске опытом поделятся: исполняющая обязанности директора Регионального центра патриотического воспитания и подготовки к военной службе Наталья Большакова, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин, доктор технических наук, профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники САФУ имени М. В. Ломоносова Павел Марьяндышев, директор Северного морского музея Евгений Тенетов, знаменитый фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Полезные и интересные лекции представят также ученые и популяризаторы науки, представители природоохранных организаций, историки.

В Пятигорске марафон откроет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. С лекциями выступят: глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, сенатор Российской Федерации, председатель Координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова, заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева, глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов, а также специалисты по истории, экономике, международным отношениям, психологии и общественным проектам. Здесь же, на сцене Пятигорска, школьник из Брянской области Федор Симоненко, спасший двух девочек при атаке диверсантов, расскажет о личном подвиге.

В Луганске выступят: врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров, министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов, председатель Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социального развития Иван Санаев, председатель Луганского комитета по социальному предпринимательству Наталья Приймак, председатель Луганского «Красного креста» Татьяна Слива и другие представители общественных организаций, психологи, журналисты.

С полной программой марафона можно ознакомиться по ссылке: Федеральный Просветительский марафон Знание.Первые