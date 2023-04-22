Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Армия
Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»
Мир
Президент Венгрии отклонила законопроект об однополых браках
Армия
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами для РСЗО
Экономика
СМИ сообщили об ослаблении доллара как резервной валюты в десять раз
Армия
«Известия» узнали о провале контрнаступления ВСУ в ЛНР
Мир
Президент Финляндии выступил против закрытия консульства РФ на Аландских островах
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Армия
В Запорожской области заявили о случаях массового перехода ВСУ на сторону РФ
Экономика
СМИ сообщили о призыве ЦБ к коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов
Армия
Минобороны опубликовало видео уничтожения десантниками РФ позиций ВСУ в лесу
Армия
Российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска за сутки
Мир
The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО

Главред немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Шумахером

Главред немецкого журнала Die Aktuelle Хоффманн уволена за фейковое интервью с Шумахером
0
Фото: Global Look Press/firo Sportphoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анна Хоффман, которая опубликовала сгенерированное искусственным интеллектом интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, освобождена от своих обязанностей. Об этом сообщается 22 апреля на сайте издательства Funke Mediengruppe.

Со своей стороны издательство также принесло извинения семье легендарного гонщика.

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем», — говорится в сообщении.

Известно, что Хоффманн отвечала за работу журнала Die Aktuelle с 2009 года.

Ранее на этой неделе журнал опубликовал статью, которая была представлена как эксклюзивное интервью с Шумахером, не появлявшимся на публике с 2014 года после серьезной черепно-мозговой травмы. Позднее оказалось, что всю статью сгенерировал чат-бот с искусственным интеллектом. Представитель семьи Шумахера заявил, что родные гонщика готовят судебный иск против СМИ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», выдуманная статья вышла под заголовком «Моя жизнь полностью изменилась», а в ее тексте представлены несуществующие цитаты Михаэля Шумахера, который якобы рассказывает о своих чувствах по поводу инцидента с травмой головы и собственного будущего.

Их не догонишь: болид Шумахера и картина Шагала за 150 млн рублей
Самые яркие аукционные лоты апреля

В 2019 году супруга семикратного чемпиона мира в автогонках «Формулы-1» Коринна Шумахер дала интервью немецкому журналу She. Тогда она рассказывала, за что всегда будет благодарна мужу, а также сообщила об успехах дочери в конном спорте. В июне 2020 года СМИ сообщали, что гонщику предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.

Семья Михаэля Шумахера скрывает всё, что происходит с гонщиком на протяжении последних лет. Легенда «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023