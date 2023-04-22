Главред немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Шумахером

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анна Хоффман, которая опубликовала сгенерированное искусственным интеллектом интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, освобождена от своих обязанностей. Об этом сообщается 22 апреля на сайте издательства Funke Mediengruppe.

Со своей стороны издательство также принесло извинения семье легендарного гонщика.

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем», — говорится в сообщении.

Известно, что Хоффманн отвечала за работу журнала Die Aktuelle с 2009 года.

Ранее на этой неделе журнал опубликовал статью, которая была представлена как эксклюзивное интервью с Шумахером, не появлявшимся на публике с 2014 года после серьезной черепно-мозговой травмы. Позднее оказалось, что всю статью сгенерировал чат-бот с искусственным интеллектом. Представитель семьи Шумахера заявил, что родные гонщика готовят судебный иск против СМИ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», выдуманная статья вышла под заголовком «Моя жизнь полностью изменилась», а в ее тексте представлены несуществующие цитаты Михаэля Шумахера, который якобы рассказывает о своих чувствах по поводу инцидента с травмой головы и собственного будущего.

В 2019 году супруга семикратного чемпиона мира в автогонках «Формулы-1» Коринна Шумахер дала интервью немецкому журналу She. Тогда она рассказывала, за что всегда будет благодарна мужу, а также сообщила об успехах дочери в конном спорте. В июне 2020 года СМИ сообщали, что гонщику предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.

Семья Михаэля Шумахера скрывает всё, что происходит с гонщиком на протяжении последних лет. Легенда «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике.