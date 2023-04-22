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Туман стал причиной задержки многих рейсов в аэропорту Екатеринбурга

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Аэропорт Екатеринбурга снова работает в штатном режиме. Ночью из-за сильного тумана были задержаны многие рейсы, об этом сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, видимость на дорогах также была практически нулевая. Автомобилисты передвигались по городу на минимальной скорости, сообщает телеканал «Известия». Густой туман парализует движение в Екатеринбурге вторые сутки подряд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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