В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов

Металлический цех по утилизации пластика и резины загорелся в подмосковных Люберцах. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные смогли локализовать возгорание на площади 1500. кв. м. Угрозы распространения огня на данный момент нет.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, к тушению пожара были привлечены 38 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Ранее, 21 апреля, стало известно о пожаре на территории склада в Красноярске. Площадь возгорания составила 1600 кв. м. В 22:37 пожар был локализован.