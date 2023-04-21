В России восстанавливается популяция снежного барса
На Алтае восстанавливается популяция снежного барса. О росте числа животных рассказал директор парка «Сайлюгемский» Денис Маликов.
В регионе прошла выездная секция экспертов по защите животных, сообщает телеканал «Известия». Рост популяции — прямой результат мер нацпроекта «Экология». Сегодня в России проживает уже до 90 особей снежного барса, а в Республике Алтай — до 50. На встрече в Горно-Алтайске также эксперты обсудили учет животных. Российские биологи обмениваются опытом с монгольскими коллегами. Соседней стране многое удалось в сфере сохранения животных.
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