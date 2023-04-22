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Убежавшие невесты: что показали на Bridal Week 2023 в Барселоне

Модельеры предложили необычные свадебные наряды
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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

В Барселоне завершилась очередная неделя свадебной моды Bridal Week. Самые интересные творения дизайнеров — в фотогалерее «Известий»

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Xavi Torrent

Испанский бренд Rosa Clara известен разработкой платьев для знаменитостей, например для невесты Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Марка Marco & Maria представила радикальную коллекцию El Lenguaje de lo Invisible («Язык невидимого»)

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Дизайнеры Cymbeline вдохновлялись псевдоантичным силуэтом платьев начала XIX столетия

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Дом Isabel Sanchis показал смелые наряды с большой степенью открытости и деталировкой в духе 1980-х

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Платья Marco & Maria отличаются изящной деталировкой и использованием сложных аксессуаров

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Барселонская мастерская Yolancris показала коллекцию, сочетающую богемный шик с традиционным ощущением роскоши

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop

Шанхайская студия свадебной одежды The Atelier показала платья, выдержанные в изысканной викторианской стилистике

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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop
Бутик Cymbeline творчески переосмыслил шляпку невесты
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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop
Авангардные опыты Isabel Sanchis распространяются не только на силуэт, но и на цвет свадебного платья
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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop
Минималистическая вуаль от Cymbeline не скрывает, а подчеркивает форму лица
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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop
Марка Joli Poli предложила строгие геометрические очертания и акцент на нижнем белье
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Bridal Week 2023 в Барселоне
Фото: Getty Images/Estrop
Одно из самых необычных творений дизайнеров Yolancris
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