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Мечты несбыточны

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о том, как Запад использует тайваньский вопрос в качестве инструмента давления на Пекин
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Еще недавно могло создаться ощущение, что тайваньский вопрос рано или поздно перестанет отравлять мировую политическую повестку. Число стран, признававших остров независимым государством, последовательно сокращается много лет. Возникновение формулы «одна страна, две системы», успешно воплощенной в жизнь в Гонконге и Макао, обозначило своего рода дорожную карту, по которой возникший на заре холодной войны кризис мог бы наконец урегулироваться.

Даже партия «Гоминьдан», стоявшая у истоков тайванского сепаратизма, переориентировалась на поддержку идеи возвращения Тайбэя в родную гавань. Но сегодня геополитическая напряженность, росту которой целенаправленно способствуют внешние силы, может не только уничтожить плоды многолетних дипломатических трудов, но и подорвать всю систему международной безопасности.

Тайвань традиционно используется западными лидерами как инструмент давления на Пекин. В случае необходимости он пускается в ход для острастки несговорчивого китайского руководства. Нечто подобное мы наблюдали в середине 1990-х годов, когда разыгранная Вашингтоном и Тайбэем военно-политическая комбинация закончилась мини-кризисом в тайваньском проливе, призванном намекнуть КНР, кто в доме хозяин.

Наращивание ставок наблюдается и в последние годы. Именно на обострение ситуации вокруг острова в свое время нацелились организаторы провальной «революции зонтиков» в Гонконге, ожидаемо жесткая реакция Пекина на которую, по их замыслу, должна была усилить позиции адептов тайваньской независимости. В должной мере этого, кстати, не произошло — далеко не всё население острова поддалось на провокацию, позиции «Гоминьдана» в последнее время усиливаются, а недавний визит бывшего главы этой партии в континентальный Китай в очередной раз продемонстрировал неестественность навязываемой представителям одного разделенного народа конфронтационной модели.

Тем не менее многие американские политические деятели оказались заложниками собственной алармистской риторики и продолжают повышать ставки, не имея сколько-нибудь понятной стратегии. Звучащие в том числе от официальных представителей Пентагона заявления о неизбежности американо-китайского военного конфликта из-за Тайваня должны подготовить общественное мнение к усугублению и без того непростой ситуации.

По всей видимости, за соответствующими маневрами стоят интересы военно-промышленного лобби, думающего не столько о потенциальных рисках, сколько о возможности получить неограниченную прибыль благодаря разжиганию новой холодной войны в Азии. Одновременно давление на Китай рассматривается некоторыми вашингтонскими демиургами как часть кампании сдерживания России — Запад словно намекает Пекину, что способен обуздать своих тайваньских подопечных, в случае если КНР откажется от партнерства с Москвой.

Но эти мечтания и надежды абсолютно несбыточны. Как показал состоявшийся намедни визит китайского министра обороны в российскую столицу, наши страны непреклонны в желании развивать долгосрочное военно-политическое сотрудничество. Рано или поздно США и их союзникам придется отказаться от геополитических игр и принять суровую реальность. Мировая политическая конъюнктура безвозвратно изменилась по сравнению с теми же 1990-ми годами, и Китай имеет полное право — и будет — бороться за восстановление своей территориальной целостности.

Вместо раскачивания ситуации Западу стоило бы задуматься о последствиях собственных авантюрных действий и перейти к субстантивному диалогу с Пекином и Москвой о будущем системы безопасности в Азии. Снижение накопившегося напряжения, выплеск которого способен привести к необратимым последствиям, соответствует интересам всех сторон.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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