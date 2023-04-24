Дом, который разрушил Джек

После того как 21-летний нацгвардеец Джек Тэйшейра выложил в Сеть сверхсекретную информацию из Пентагона, в Америке раздается всё больше требований раскрыть правду о том, что происходит на Украине. Ведь публичным заявлениям президента Джо Байдена и его администрации и до этого не особенно доверяли.

Впрочем, и другие лидеры США часто лгали американскому народу. Например, Линдон Джонсон в 1964 году, говоря об угрозе, исходящей от Северного Вьетнама, заявил во время предвыборной кампании: «Мы не собираемся отправлять американских парней за 10 тыс. миль от дома делать то, что азиатские парни должны делать сами». Однако после избрания он направил боевые подразделения во Вьетнам, солгав о нападении на американские корабли в Тонкинском заливе. В конечном итоге там было размещено около 500 тыс. американских солдат, из которых погибло более 58 тыс. В то время как вьетнамцев погибло свыше 3 млн.

Президент Джордж Буш — младший также солгал о причине, по которой он отдал приказ вторгнуться в Ирак. Он знал, что у Саддама Хусейна нет оружия массового уничтожения, так как Багдад отказался от соответствующих программ еще за годы до этого. В результате — около миллиона погибших, 38 млн беженцев и возникновение террористического движения ИГИЛ (организация запрещена в РФ. — «Известия»), которое до сих пор существует и доставляет немало проблем не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах.

В XIX веке президент Джеймс Полк обвинил Мексику во вторжении, которого на самом деле не было, что привело к войне между двумя странами и аннексии Техаса в качестве еще одного американского рабовладельческого штата.

На рубеже XX века президент Уильям Мак-Кинли последовал примеру Полка, объявив, что испанцы взорвали военный корабль USS Maine. Затем началась испано-американская война, в результате которой под контролем Соединенных Штатов оказались Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам.



Заявления Байдена о защите несуществующей украинской «демократии» и необходимости сдерживать Россию, которая якобы стремится поглотить европейские государства, — еще более опасная ложь по сравнению с утверждениями его предшественников в Белом доме. Помимо грубого искажения фактов и намерений РФ, она несет в себе угрозу начала третьей мировой войны с возможным применением ядерного оружия. Как говорит военный обозреватель Fox News Роберт Магинни, «просочившиеся разведывательные документы звучат тревожным звоночком относительно роли Америки в войне на Украине. Президенту Байдену давно пора поговорить с американским народом о наших интересах и о том, может ли наша дальнейшая роль в этой войне перерасти во что-то гораздо худшее».

Однако мейнстрим США, за редким исключением, воздерживается от критики Байдена, сосредотачиваясь лишь на факте утечки, а не на сути обнародованных секретных материалов.

Эшли Риндсберг из The Spectator назвала антироссийскую истерию в СМИ «медиа-Вьетнамом». По ее словам, крестовый поход против России стал «смыслом существования мейнстрима, настолько важным, что вынудило некоторые из самых известных изданий в стране открыто отречься от заветных журналистских ценностей, таких как объективность и нейтралитет».

По сути, большинство СМИ и членов конгресса, а также остальных видных политических деятелей сейчас объединились вокруг идеи сохранения архитектуры однополярного мира, доллара в качестве главной валюты, усиления НАТО и других военных союзов для обеспечения глобальной гегемонии США. При этом страны, несогласные с такой повесткой дня, причисляются к так называемой оси зла и подвергаются жестким санкциям.

Прошедшая недавно в Москве встреча Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина стала в определенном смысле «холодным душем» для «однополярников». Геополитический аналитик Пепе Эскобар образно назвал состоявшиеся переговоры «Концом света для гегемона», поскольку они фактически сигнализируют о закате существования Pax Americana.

На этом фоне даже бывший министр финансов США и экс-президент Гарвардского университета Ларри Саммерс заговорил о тревожных признаках того, что Америка теряет глобальное влияние в мире. При этом постоянно увеличивается количество незападных стран, которые начинают осознавать, что в какой-то момент они могут оказаться не на «правильной стороне» в новом геополитическом миропорядке.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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