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Ученые разработали платформу для определения по фото болезней сельхозрастений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали платформу, которая позволяет определять болезни домашних и сельскохозяйственных растений по фотографии. Как утверждают разработчики, им удалось достичь точности выявления заболевания, поразившего огурцы, томаты, розы, виноград или вишню, в 98%. Сервис уже совместим с приложением для смартфона на базе Android.

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Для определения болезней домашних и сельскохозяйственных растений были использованы сверточные нейронные сети, повсеместно применяемые для классификации изображений. Обрабатывая запрос пользователя, алгоритм сначала использует общую модель по болезням и вредителям, затем нейросеть определяет вид растения. При определенных условиях пользователь получит еще и частный прогноз.

«При выдаче результата показываются три наиболее близких к загруженному изображению класса. В большинстве случаев всё это позволяет правильно определить болезнь и получить рекомендации по ее лечению», — рассказал соавтор исследования, ведущий программист лаборатории Александр Ужинский.

Сейчас на сайте есть модели для 19 сельскохозяйственных и декоративных культур. Общая модель для всех видов растений распознает 55 различных болезней и вредителей. В базе собрано свыше 4 тыс. изображений. Использовать интерфейс платформы могут все, от агрохолдингов до начинающих садоводов, для которых немаловажной будет особенность программы — рекомендации по лечению растений, верифицированные профессиональными агрономами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 18 апреля, в 10:00

Урожайный код: нейросеть распознает болезни растений по фото

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