Юлия Пересильд написала роман

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд в интервью «Известиям» рассказала о том, что стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

— Как назвали роман?

— «Это космос, детка».

— Вы писали, что хотели, или это был заказ?

— Ни в коем случае, никаких заказов не было. Просто я вела дневник во время подготовки, а еще аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе.

Как признается заслуженная артистка России, ее книга — это роман о Большом путешествии. Рукопись получилась достаточно увесистая — около 200 страниц. На ее написание у Юлии Пересильд ушел год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 18 апреля, в 10:00

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