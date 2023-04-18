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В Краснодаре мать избила дочь-школьницу из-за неаккуратной прически

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Фото: РЕН ТВ
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Жительница Краснодара избила и оттаскала за волосы дочь-подростка в лифте из-за неаккуратной прически.

По данным «Известий», инцидент произошел 17 апреля. На кадрах с камеры в лифте жилого дома видно, как женщина кричит на дочь, не стесняясь в выражениях, оскорбляет ее, а затем хватает за горло и за волосы, начинает с силой трясти ребенка.

Из разговора следует, что причиной недовольства женщины стала неопрятная прическа девочки, чьи волосы были завязаны в хвост. Ребенок не пытается защищаться и тихо пытается успокоить мать, но безуспешно, пишет Life.ru.

«Ты меня достала уже. Реально достала. Лохудры кусок!» — проорала женщина.

Когда лифт остановился, женщина за волосы вышвырнула дочь на этаж, отмечает телеканал «360».

В МВД Краснодара и региональном СК уже начали проверку по факту жестокого обращения с подростком. Действиям матери дадут правовую оценку. Кроме того, следователи намерены проверить, в каких условиях живет девочка, уточняет «Москва 24». По словам соседей, женщина регулярно унижает и бьет своих детей, сообщает «Газета.Ru». Как сообщает РИАМО, в семье также воспитывается сын. С их отцом она в разводе.

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В конце марта жительница Кировской области избила двухлетнего сына и выставила его раздетым на улицу среди ночи.

Мальчик попал в больницу с переохлаждением. Также медики зафиксировали у него следы побоев.

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