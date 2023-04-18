США намерены модернизировать турецкие истребители F-16

Власти США намерены провести модернизацию турецких истребителей F-16 на $259 млн. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в Госдепартаменте.

Обновление коснется программного обеспечения авионики. Ведомство предоставило необходимую сертификацию с уведомлением американского конгресса о возможной сделке.

«Модернизация улучшит совместимость между системами Турции и НАТО за счет обновления ее средств связи, а также обеспечит модернизацию для усиления мер безопасности, таких как система предотвращения столкновений с землей», — цитирует заявление Reuters.

3 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает положительного решения по покупке истребителей F-16 у США. Ранее Соединенные Штаты уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что страна закупит истребители F-16, но эту сделку должен одобрить конгресс США.