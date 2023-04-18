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Историк рассказал о значении победы в Ледовом побоище для России

Историк Артамонов: в Ледовом побоище Россия впервые отстояла свою независимость перед Западом
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года состоялось Ледовое побоище, или битва на Чудском озере, с участием новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского с одной стороны и войсками Ливонского ордена — с другой. О том, как победа в этой битве отразилась на дальнейшей истории российского государства, «Известиям» рассказал профессор кафедры новейшей отечественной истории МПГУ Герман Артамонов.

Историк напомнил, что сражению предшествовал период страшного разорения Древней Руси от Батыева нашествия. Разорение коснулось территорий Руси на всем протяжении ее границ от Черного до Балтийского морей и от Дуная до Уральских гор.

«Сразу после этих событий, когда речь шла о жизни и смерти без преувеличения целого народа, вместо помощи со стороны Запада последовала агрессия рыцарских воинствующих орденов. Для традиций русского православия вещь немыслимая совершенно: как это, монах — и рыцарь? А это в рамках католической религиозной экспансии оказалось возможным. При этом католическая мораль изобрела идеологические оправдания для захвата чужих территорий под видом возвращения заблудших народов в лоно истинной веры, лона матери — католической церкви, но материнский прием для этих народов оказывался иногда плачевным», — объяснил Артамонов.

Таким образом, на израненную территорию Руси обрушилась со всей мощью западная цивилизация в лице ее «штурмового отряда» — крестоносцев. Они вступили к захвату северо-западной Руси, речь шла о взятии Пскова, угроза нависла над Новгородом. Новгородцы тогда обратились за помощью к одному из самых известных князей северо-восточной Руси, Александру Ярославовичу Невскому, — он получил это прозвище после победы над шведами на Неве.

Артамонов также отметил, что хотя сейчас некоторые историки пытаются поставить под сомнение победу на Чудском озере, для России этот факт имеет принципиальное значение.

«Поскольку мы оказались меж двух врагов — между монголами и католическим Западом, который представлял не меньшую угрозу для России. И в этой ситуации с монголами сражаться в XIII веке было невозможно, потому что монгольское войско не имело равных, с ними сражаться было бессмысленно. Но в этой ситуации отстоять свою независимость от не меньшей опасности со стороны Запада казалось возможным. И вот всемирное, историческое значение Чудского сражения состоит в том, что мы отстояли свою независимость тогда впервые от прямой агрессии со стороны стран Западной Европы», — заключил историк.

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В сентябре 2021 года президент Владимир Путин открыл в Псковской области, на берегу Чудского озера, памятник Александру Невскому. По словам российского лидера, победа в Ледовом побоище разрушила планы врага, показала силу Руси.

Масштаб личности Александра Невского президент назвал грандиозным. Путин отметил дальновидность полководца и выбор, который тот делал в интересах русского народа и во имя будущего нашего государства.

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