В ГД рассмотрят законопроект о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ

В четверг, 20 апреля, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тыс. рублей ко Дню Победы. Информация об этом содержится на сайте Госдумы.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента фракцией ЛДПР 11 января.

Как следует из пояснительной записки к документу, ежегодные выплаты в размере 75 тыс. рублей предлагается распространить на инвалидов и участников войны, лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников войны.

При этом в правительстве РФ данный законопроект не поддержали. В тот же день, то есть, 11 января, было опубликовано заключение правительства РФ, в котором говорится, что единовременные и ежегодные денежные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны устанавливаются указами президента РФ, в связи с чем дополнительное законодательное регулирование этих вопросов не требуется. Кроме того, в законопроекте не указаны источники расходов на эти выплаты.

В свою очередь, ответственный комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем решении от 13 апреля рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект в первом чтении.

В заключение комитета говорится, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительные расходы федерального бюджета на его реализацию в 2023 году могут составить почти 30,9 млрд рублей. При этом в нем отсутствуют нормы, определяющие источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

Кроме того, отмечается, что на законопроект поступили отзывы от законодательных органов субъектов РФ и высших должностных лиц субъектов РФ, большинство из которых не поддержали инициативу.

Как следует из проекта решения совета Госдумы, данный законопроект будет рассмотрен в первом чтении 20 апреля.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что жители осажденного Сталинграда с августа 1942 года по февраль 1943-го будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Он указал, что в число социальных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

Ранее, 9 марта, мэр Москвы Сергея Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи почти 50 тыс. московских ветеранов к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войны. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.