Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Политика
В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Общество
Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Спорт
Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

В ГД рассмотрят законопроект о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ

В ГД 20 апреля рассмотрят законопроект о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ по 75 тыс. рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В четверг, 20 апреля, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тыс. рублей ко Дню Победы. Информация об этом содержится на сайте Госдумы.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента фракцией ЛДПР 11 января.

Как следует из пояснительной записки к документу, ежегодные выплаты в размере 75 тыс. рублей предлагается распространить на инвалидов и участников войны, лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников войны.

При этом в правительстве РФ данный законопроект не поддержали. В тот же день, то есть, 11 января, было опубликовано заключение правительства РФ, в котором говорится, что единовременные и ежегодные денежные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны устанавливаются указами президента РФ, в связи с чем дополнительное законодательное регулирование этих вопросов не требуется. Кроме того, в законопроекте не указаны источники расходов на эти выплаты.

В свою очередь, ответственный комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем решении от 13 апреля рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект в первом чтении.

В заключение комитета говорится, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительные расходы федерального бюджета на его реализацию в 2023 году могут составить почти 30,9 млрд рублей. При этом в нем отсутствуют нормы, определяющие источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

Кроме того, отмечается, что на законопроект поступили отзывы от законодательных органов субъектов РФ и высших должностных лиц субъектов РФ, большинство из которых не поддержали инициативу.

Как следует из проекта решения совета Госдумы, данный законопроект будет рассмотрен в первом чтении 20 апреля.

Знак с отличием: жителям Сталинграда предоставят льготы ветеранов ВОВ
Планируется ли распространить эту меру на другие регионы

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что жители осажденного Сталинграда с августа 1942 года по февраль 1943-го будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Он указал, что в число социальных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

Ранее, 9 марта, мэр Москвы Сергея Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи почти 50 тыс. московских ветеранов к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войны. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023