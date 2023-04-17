Сотрудничество в новом измерении

16 апреля в Россию с официальным визитом прибыл глава минобороны КНР Ли Шанфу. В этот же день его принял президент РФ Владимир Путин. На встрече речь шла о развитии отношений между Москвой и Пекином по всем направлениям, в том числе и по линии военных ведомств. Примечательно, что поездка Ли Шанфу по времени совпала с внеплановыми учениями Тихоокеанского флота, которые проводятся с 14 апреля.

Данный визит — это дальнейшая демонстрация стратегического партнерства РФ и КНР во всех областях взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. И в России, и в Китае существует идентичное понимание необходимости построения многополярного мира, в рамках которого будет учитываться мнение не только одной конкретной страны, но во внимание будет приниматься и мнение других — теперь уже точно можно говорить — мировых лидеров. Это лишний раз подтверждает, что в нынешних условиях российско-китайское сотрудничество приобретает новое измерение, связанное с тем, что двум странам по силе, по мощи, будет легче достичь намеченных результатов.

Не надо питать иллюзий, что это произойдет быстро, единомоментно, что на подобный сценарий будут согласны другие лидеры международного сообщества. Но вместе с тем нужно констатировать, что чем плотнее подобные взаимоотношения, тем ближе необходимый результат.

Мы знаем, что дискуссии относительно того, чтобы добавить компонент безопасности в такие организации, как ШОС и БРИКС, ведутся давно. Происходит это преимущественно на экспертном уровне. Но встречи, подобные визиту министра обороны КНР, как раз символизируют то, что в ближайшем будущем, вероятно, появится окно возможностей для обсуждения подобных вопросов на уровне исполнительной власти.

Проверка Тихоокеанского флота и внезапные учения демонстрируют то, что Россия готова ко всем угрозам на территории своего государства, в том числе на восточном фланге. Это демонстрация того, что в случае эскалации Россия будет отстаивать свои национальные интересы.

В современном мире знаковые военно-политически события просто так не проходят. В этом отношении символично выглядит, что эти два события — визит министра обороны КНР и внезапная проверка Тихоокеанского флота — произошли в один временной период. Можно предположить: это была демонстрация странам коллективного Запада того, что в этой сложной геополитической ситуации Россия готова оказать поддержку Китаю.

Не стоит забывать и о совместных учениях России, Китая и ЮАР, состоявшихся в феврале. Это закономерное продолжение того стратегического партнерства, которое наблюдается в российско-китайских отношениях. За последние годы геополитическая ситуация в мире сильно изменилась. Как следствие, изменения происходят и в приоритетных направлениях взаимодействия, в том числе, между Пекином и Москвой. Учения лишний раз говорят о том, что российско-китайские отношения наполняются новыми смыслами. Совместные учения проводились и ранее, но в нынешней ситуации эти события приобретают новое звучание — когда США и коллективный Запад заняли радикальную позицию в отношении РФ. В мировой политике есть альтернативный полюс, который давно сформировался в ЮВА и который имеет альтернативный взгляд на глобальные геополитические процессы, а также на те процессы, что происходят в различных регионах. Про проблему Тайваня никто не забыл.

Де-юре и США, и другие страны коллективного Запада признают Тайвань китайской территорией, но вместе с тем акцентированно демонстрируют пренебрежение к политическим институтам КНР, и не то что сохраняют контакты с властью Тайваня, а способствуют нагнетанию ситуации, делая заявления по сфере безопасности, экономического сотрудничества, которые радикально противоречат позиции единого Китая. Учения лишний раз подтверждают то, что двусторонние отношения — стратегические и в военной сфере. А также и то, что в тайваньском вопросе Китай вполне возможно примет принципиальное решение. У России по отношению к Тайваню четкая позиция уже давно, она не менялась на протяжении многих лет.

Что касается других аспектов отношений Китая и России, первое и, на мой взгляд, самое главное — то, что мы наблюдаем в последние несколько месяцев. Отправная точка — 24 февраля 2022 года — поменяла в целом геополитическую картину мира и заставила нас с одной стороны пересмотреть приоритеты, с другой — более тщательно прорабатывать существующие стратегические направления. В этом контексте одно из важнейший направлений — развитие двусторонних отношений России и Китая. Причем это важно для обеих сторон.

И в прошлом, и в позапрошлом году была позитивная тенденция в экономическом вопросе, этот процесс уже невозможно остановить никакими санкциями со стороны третьих стран. То есть, внутренний смысл этих двусторонних отношений является базой для построения нового мира. Эта пресловутая многополярность, по сути, находится в руках двух стран. Благодаря заинтересованности в многополярном мире, который будет более справедлив, чем нынешний, волей-неволей идет дальнейшая интеграция России и Китая. Это происходит и в политической плоскости. Мы знаем о регулярных контактах руководителей обеих стран. Мы знаем о том, что постоянной стала традиция подписания совместных заявлений по ключевым вопросам международной повестки. В экономике происходит рост взаимного импорта и экспорта.

Учитывая то, что Китай снова открыт после ковида, в социокультурной плоскости мы также будем наблюдать активизацию. То есть, по сути, мы сейчас наблюдаем нормальный процесс, динамичный процесс выстраивания конструктивных, продуктивных отношений между двумя лидерами международного сообщества — Россией и Китаем.

Автор — эксперт Финансового университета при правительстве РФ

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