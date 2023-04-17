Внедрение ИИ в повседневную жизнь увеличит масштабы дезинформации
Искусственный интеллект грозит масштабной дезинформацией, об этом заявил глава Google. По его мнению, быстрое развитие ИИ также спровоцирует рост фейковой информации, передает телеканал «Известия». Сундар Пичаи считает, что обществу надо адаптироваться к технологиям. Об опасности ИИ специалисты в разных сферах высказывались уже неоднократно.
Ранее Маск и тысячи экспертов призвали запретить обучать мощные нейросети.
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