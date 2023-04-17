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Словакия до конца года получит от ФРГ танки Leopard за помощь Украине

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Словакия получила от Германии второй танк Leopard 2A4 за помощь Украине, остальные 13 машин будут переданы до конца года. Об этом в понедельник, 17 апреля, написал глава словацкого минобороны Ярослав Надь в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Он напомнил, что Братислава получает от Берлина танки в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые она направила Киеву.

Надь подчеркнул, что перед передачей техники проводится ее комплексный ремонт. Глава минобороны отметил, что первый танк уже прошел проверку отдельных тактико-технических параметров.

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17 марта стало известно, что Братислава также передаст Киеву истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта.

27 марта Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ заявила, что передача МиГ-29 Киеву является грубым нарушением обязательств по реэкспорту вооружений российского производства со стороны Братиславы. Так, в соглашении России и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года указано, что отправка техники третьим государствам невозможна без письменного согласия партнера.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Как отмечалось, полученная военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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