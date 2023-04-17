Маск усомнился в успехе запуска Starship

Илон Маск усомнился в успехе запуска корабля Starship. Глава SpaceX считает, что в конструкции есть слабые места. Так, самая уязвимая часть — это двигатели аппарата. Больше всего Маск опасается взрыва на стартовой площадке, передает телеканал «Известия». Предприниматель допускает, что полет придется отложить.

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