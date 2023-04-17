Карта спецоперации на Украине 17 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области. В районах Синьковки, Кисловки и Стельмаховки (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Акация». В районе Купьевахи уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На красно-лиманском направлении поражены подразделения противника в районах Терны, Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений и сковывали действия противника на флангах. В результате поражены подразделения ВСУ в районах Богдановки, Часова Яра и Константиновки ДНР. Потери противника составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Великой Новоселки ДНР, Загорного, Малой Токмачки и Каменского Запорожской области. В районе Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б». В районах Новоданиловки и Новоандреевки уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

На херсонском направлении уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.