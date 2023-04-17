На Таймыре открыли Большую арктическую экспедицию

На полуострове Таймыр открыли Большую арктическую экспедицию. На Крайнем Севере работает команда из 14 московских школьников. Ребята прошли сложный конкурсный отбор для участия в экспедиции, сообщает телеканал «Известия». За девять дней путешественники пройдут на лыжах 140 км ледяной пустыни. Вместе с полярниками подростки будут проводить научные исследования и эксперименты. Экспедицией руководит известный путешественник Матвей Шпаро.

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