Первые базы для запуска дронов в РФ откроются в 2024 году

В 2024 году в России откроют базы для запуска дронов, об этом «Известия» узнали из документов Министерства строительства. Пункты появятся в девяти поселках и городах Чукотки и Ямала. На аэродромах можно будет запускать и отслеживать БПЛА, передает телеканал «Известия». В 2025 году появятся еще 20 баз на Камчатке и в Ханты-Мансийском автономном округе, а к 2030 году — еще 290 пунктов в других регионах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.