Не менее 30 человек пострадали в Бангладеш при столкновении поездов

Минимум 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на железнодорожной станции в Бангладеш. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила британская газета The Daily Star.

Поезда столкнулись в районе Кумилла в 96 км к востоку от столицы Дакки. Пассажирский состав ехал со скоростью 70 км/ч и врезался в неподвижный товарный поезд. После столкновения пять вагонов пассажирского экспресса сошли с путей.

Пять пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Представитель Bangladesh Railway заявил, что на станции была неисправная система сигнализации, в результате чего стрелка по ошибке направила поезд с основной линии на второстепенную.

Гендиректор бангладешской железной дороги Камрул Ахсан переложил ответственность на машиниста пассажирского состава, поскольку тот должен был заметить неработающий сигнал и вовремя остановить поезд.

Ранее, 4 апреля стало известно, что в Нидерландах пассажирской поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным оборудованием. В результате происшествия пострадало около 30 человек.

1 марта вблизи греческого города Лариса произошло столкновения двух составов, которые двигались навстречу друг другу. В аварии погибли 57 человек. На следующий день начальник вокзала Hellenic Trains был арестован. На него возложена основная ответственность за аварию.