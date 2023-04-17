Юрист рассказала об изменениях в предоставлении субсидий на оплату ЖКХ

Постановлением правительства РФ внесены изменения в правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг собственниками жилых помещений. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала 17 апреля, кто теперь сможет рассчитывать на соответствующие субсидии.

Она отметила, что с 1 апреля орган исполнительной власти каждого субъекта страны может применять свои критерии дифференциации граждан, не исключая при этом рекомендации Минстроя. Изменениям подверглась методика подсчета совокупного дохода.

«Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии будет определяться за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Ранее шестимесячный расчетный период начинался за шесть месяцев до месяца подачи такого заявления», — приводит ее слова агентство «Прайм».

6 апреля в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы рассказали «Известиям», что законопроектом о регулировании счетов за отопление дает правительству Москвы полномочия по установлению особенностей определения размера платы за эту коммунальную услугу — исходя из объемов потребления не за один год, а за несколько. В столице начисление платежей за отопление производится равномерно в течение календарного года, исходя из объема потребления тепла в многоквартирном доме за предыдущий год — по одной двенадцатой доле в месяц.

Еще в феврале эксперты сервиса «Авито Услуги» рассказали «Известиям» о правилах, которые помогут сохранить тепло, воду и свет в помещении. Отмечалось в том числе, что нужно проверить состояние сантехники и трубопроводной системы, поскольку даже маленькая и незаметная на первый взгляд неисправность может стать причиной регулярных протечек, а впоследствии даже нежелательного потопа. Полезно также установить счетчики, поскольку без них расход воды рассчитывается по среднему уровню потребления, который, как правило, выше, чем вы действительно расходуете.