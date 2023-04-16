Итальянский нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме

Нападающий «Лацио» и сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме. Авто, на котором ехал известный футболист, врезалось в трамвай, передает телеканал «Известия». У чемпиона Европы поврежден позвоночник и сломано ребро. Как отметили в клубе, футболист находится в отделении неотложной медицинской помощи в Риме. Кроме того, травмы получили восемь пассажиров трамвая. Иммобиле становился лучшим бомбардиром «Лацио» на протяжении последних шести сезонов.

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