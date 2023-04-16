Германия ищет пути утилизации радиоактивных отходов на территории страны

В Германии остро встал вопрос утилизации радиоактивных отходов. Постоянное хранилище будет создано не раньше 2080 года, передает телеканал «Известия». Действие временных разрешений на 16 пунктов скоро истекает. Сейчас на территории хранится 1,9 тыс. контейнеров с отходами. Дальнейшая судьба радиоактивного наследия остается нерешенной. Раньше опасный мусор отправляли для утилизации в Россию. Срок действия разрешения на вывоз через Нидерланды истекает в 2023 году.

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