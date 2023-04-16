Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III без Меган Маркл
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после личного разговора, об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники. Решено, что Меган Маркл останется с детьми в Калифорнии, передает телеканал «Известия». Ранее принц Гарри отказался посещать торжественную церемонию, но сейчас с обеих сторон есть желание помириться.
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