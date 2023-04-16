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В США загорелся сошедший с рельсов поезд с пиломатериалами

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Поезд с пиломатериалами сошел с рельсов и загорелся в американском городе Роквуд, штат Мэн. В результате опрокидывания вагонов пострадали три железнодорожника — их госпитализировали с травмами. На место происшествия незамедлительно отправили нескольких аварийных бригад, в том числе отряды химической защиты, передает телеканал «Известия». По заявлению властей штата, небольшой лесной пожар уже ликвидировали. Угрозы окружающей среде, по их словам нет. При этом ранее они же рекомендовали местным жителям держаться подальше от района ЧП.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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