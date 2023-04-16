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В Армении три человека пострадали из-за столкновения электропоезда с грузовиком

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Фото: railway.am
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В Армении электропоезд сошел с рельсов после столкновения с грузовой машиной, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе «Южно-Кавказской железной дороги» (дочерняя компания РЖД) в воскресенье, 16 апреля.

ДТП произошло днем ранее, вечером 15 апреля. Поезд следовал по маршруту Гюмри – Ереван, столкновение произошло на участке перегона Каракерт-Даларик, где грузовик марки FAW в неустановленном порядке пересекал железнодорожные пути.

В результате электропоезд сошел с рельсов. Всего известно о трех пострадавших — это водитель и пассажир грузовика, а также пассажир ЮКЖД.

«<...> компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить. Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов», — отмечает пресс-служба.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с тяжелыми последствиями.

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1 марта крупная железнодорожная катастрофа произошла в Греции. Два состава, пассажирский и грузовой, которые двигались навстречу друг другу, оказались на одном пути. В результате произошло столкновение, а затем возник пожар. Погибли свыше 50 человек.

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