В Дрездене обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой

Неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в Дрездене, об этом сообщает немецкая газета Bild. Из ближайших зданий эвакуировали 15 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Боеприпас обнаружили во время земельных работ на юге города. В пресс-службе местной полиции сказали, что 250-килограммовый снаряд был разработан американскими военными.

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