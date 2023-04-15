Благосостояние миллиардеров США выросло на треть с начала пандемии

Суммарное благосостояние миллиардеров в США с начала пандемии выросло почти на треть, и на 86,3% — с 2013 года, достигнув $4,51 трлн. Об этом в субботу, 15 марта, сообщила некоммерческая организация Oxfam America.

По данным организации, в целом число миллиардеров, проживающих в США, за последние десять лет увеличилось почти на 60% и превысило 700.

В докладе отмечается, что резкий рост богатства в период пандемии последовал за вливанием триллионов долларов в финансовые рынки с целью спасения их от коллапса

«Эти новые деньги, пусть и столь необходимые для поддержания экономик, оказались у сверхбогатых, воспользовавшихся скачком цен на акции в отсутствие заградительных барьеров в виде более справедливого налогообложения, которое бы позволило распределить это богатство более равномерно», — отмечается в докладе организации.

При этом эксперты Oxfam обращают внимание, что почти треть всех американских работников и 50% цветных женщин зарабатывают менее $15 в час. Они, по сути, составляют «перманентный низший класс» жителей США. Кроме того, исследователи отмечают, что с 1980-х годов значительно увеличилась разница в уровнях благосостояния представителей различных рас. В настоящее время расовое неравенство приближается к показателю 1950-х.

Чтобы избежать дальнейшего углубления барьеров между богатыми и бедными, эксперты организации предлагают ввести в США налог на сверхбогатство.

В сентябре прошлого года компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей, основанный на информации от компании New World Wealth, которая отслеживает тенденции международной миграции частного капитала. В пятерку рейтинга вошли: Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. Также среди богатейших городов мира: Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

По мнению экспертов компании New World Wealth, масса состоятельных жителей Дубая, Мумбаи и Шеньчженя так быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в топ-20 богатейших городов планеты.