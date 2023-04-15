Североирландского гольфиста оштрафовали за пропуск второго турнира

Гольфиста Рори Макилроя лишили $3 млн за пропуск второго турнира. Сумму удержали за несоблюдение условий контракта с организатором профессиональных соревнований PGA Tour, передает телеканал «Известия». Топовым игрокам назначили годовой бонус в $12 млн. Мастера могут пропустить только одно назначенное мероприятие. За «прогул» спортивного события с игроков снимают 25% выплаты. Макилрой игнорирует уже второй гольф-тур с начала этого года. На этот раз Рори отказался от участия в турнире в Южной Каролине.

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