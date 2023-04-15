В Перу археологи обнаружили каменные ванны инков

Археологи обнаружили в ходе раскопок древние ванны инков в центре Перу. Каменные бани и сложную систему водоснабжения возвели более 500 лет назад, передает телеканал «Известия». Комплекс глубиной 2 м состоит из нескольких асимметричных ограждений. Ученые пришли к выводу, что обнаруженный объект имел ритуальное значение.

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