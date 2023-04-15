Киберэксперт рассказал о сохранении анонимности в интернете

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко 15 апреля рассказал, что сводит на нет анонимность в Сети.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что с помощью Telegram-бота можно узнать, где человек живет, что у него находится в собственности и какую еду он предпочитает. Это возможно из-за аккумулирования огромного объема информации после многочисленных утечек персональных данных россиян. По слова специалиста, о человеке, который активно пользуется Сетью и имеет свой цифровой след, можно узнать буквально всё.

Как уточнил Кузьменко, сначала пробивается никнейм пользователя на уже не используемом форуме или заброшенном аккаунте в соцсетях. Это может дать имя, дату рождения или адрес электронной почты. Данной информации уже достаточно для поиска в других ботах, которые ищут по имени или e-mail.

При активном использовании сайтов с объявлениями, курьерских служба, банковских сервисов все личные данные и интересы попадут в отчет.

При этом эксперт сообщил, что закрытый канал в соцсетях не является панацеей. Указание настоящего имени, места работы или даты рождения уже может быть достаточно для определения личности. Иногда может хватить даже вашего ID.

«При этом важно помнить, что пробив данных через ботов находится в серой зоне законодательства и может нарушать закон «О персональных данных», за что предусмотрена уголовная ответственность», — предупредил Кузьменко.

Он указал, что обычному пользователю вряд ли стоит чего-то опасаться. Однако необходимо понимать, что персональные данные могут оказаться в легком доступе.

Минимизировать последствия можно, заведя отдельный номер телефона для соцсетей и регистраций, используя вымышленные данные там, где это не важно. Также стоит не указывать личные данные и отключить геолокацию для соцсетей. Аккаунты, которыми вы перестали пользоваться, лучше удалить.

Ранее, 29 марта, замдиректора Центра на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков рассказал, что для полного обезличивания персональных данных пользователей в Сети нужно использовать новую методику, которую обнаружили разработчики Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия». По его словам, она описывает граничные условия сохранения ценности данных для разработчика и оценивает риск повторной идентификации.