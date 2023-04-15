В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом 14 апреля сообщает ТАСС.

Отмечается, что корабль был заложен 24 июля 2020 года. Он является восьмым по счету минным тральщиком, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) по проекту 12700 «Александрит».

Корабль назван в честь контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина, который был командующим подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота. Вдове контр-адмирала Галине Чернавиной предоставили право разбить бутылку шампанского о борт тральщика.

Начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин подчеркнул, что этот день стал знаменательным для всего Военно-морского флота и Средне-Невского завода.

«Со стапелей предприятия спускается корабль, который носит имя выдающегося адмирала, мужественного, самоотверженного офицера, который посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Морской тральщик «Лев Чернавин» уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота», — сказал он в ходе церемонии.

Ранее, 28 марта, источник «Известий» в Минобороны РФ сообщил, что на Балтийском флоте началось комплектование экипажа для тральщика «Лев Чернавин». До конца года корабль должен войти в состав ВМФ. Ранее его планировали направить на Тихий океан, однако в итоге решили перебросить на Балтику.

Тральщики проекта 12700 «Александрит» были разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». К середине 2020-х годов планируется построить 12 таких кораблей. Головной «Александр Обухов» вошел в состав Балтфлота в 2016-м.