Metallica выпустила новый альбом

Группа Metallica впервые с 2016 года выпустила новый альбом 72 Seasons. В него вошли 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут. Альбом создан собственным лейблом коллектива Blackened Records, передает телеканал «Известия». В записи участвовали основатели группы вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, а также гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо. Альбом стал одиннадцатым полноценным релизом легендарной Metallica.

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