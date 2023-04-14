Путин подписал закон о наказании за сбор краснокнижных растений и грибов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. Об этом 14 апреля сообщил официальный портал правовой информации.

За сбор редких растений физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.

В том случае если преступление было совершенно с использованием служебного положение, то наказание за сбор можно поплатиться штрафом до 2 млн рублей или лишением свободы до шести лет, а за приобретение или продажу — штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы до семи лет.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то за сбор может грозить штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до восьми лет, а за приобретение или продажу — штраф от 3 млн и лишение свободы сроком до девяти лет.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Он был принят Государственной думой 6 апреля. 12 апреля его одобрил Совет Федерации.

Ранее в России за подобные правонарушения грозили только штрафы в размере до 5 тыс. для граждан и до 1 млн рублей для организаций. Еще в 2021 году разрабатывались поправки, которые бы не затрагивали рядовых граждан, которые могут нанести вред растениям по незнанию.