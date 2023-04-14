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Врач дала советы по здоровому выходу из Великого поста

Эндокринолог Кузнецова призвала постепенно возвращаться к обычному рациону после поста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач-эндокринолог Видновской РКБ Анна Кузнецова рассказала, как без вреда для здоровья выйти из Великого поста.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в пятницу, 14 апреля, специалист отметила, что выход из такого длительного периода воздержания должен происходить медленно, быть постепенным и деликатным. Длиться этот переход должен не менее недели, а у людей с проблемами ЖКТ — не менее двух-трех недель.

После поста, по словам врача, не стоит на Пасху злоупотреблять такими продуктами, как яйца. В день можно съесть не более двух-трех штук. Кулич лучше есть в первой половине дня и не более 50 г, пишет сайт kp.ru.

Также Кузнецова посоветовала после окончания поста пить больше травяных чаев, морсов и компотов. Алкоголем также лучше не злоупотреблять: средняя суточная норма кагора после выхода из поста — не больше 120 мл.

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2 марта гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух посоветовала при отказе от мяса в пост есть бобовые и крупы. По словам специалиста, возможный недостаток полезных веществ можно компенсировать растительной пищей. К источникам белка, железа, витаминов группы В относят бобовые, орехи и крупы (гречиха, пшено, полба), пишет RT.

В январе врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко рассказал, как сбросить лишний вес после праздников. По его словам, стоит устраивать сытные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать нехватку калорий. Одним из таких блюд могут быть диетические голубцы, отмечает НСН.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как избежать переедания на Пасху. Она уточнила, что угроза для здоровья существует только для тех, кто реально постился. Таким людям необходимо возвращаться к привычной жизни постепенно и осторожно. Перед приемом пищи она посоветовала выпить побольше теплой воды, чтобы подготовить желудок к приему пищи.

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