Скончался народный артист России Вадим Кешнер

Народный артист России Вадим Кешнер скончался в возрасте 86 лет. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова.

«С первых же лет своей творческой деятельности Вадим Кешнер заявил о себе как о самобытном актере с яркой творческой индивидуальностью и по праву занял место одного из ведущих артистов качаловской труппы», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кешнер служил в театре с 1961 года и ни разу за эти годы не менял площадки.

«Выпускник актерской студии при театре имени Качалова, он с 1961 года служил одному из старейших театров России, ставшему его первым и единственным на всю жизнь театром. Его знает и любит не одно поколение казанских зрителей, он стал одной из легендарных фигур татарстанского театра», — отметили в театре.

Известно, что за 60 лет службы ему удалось сыграть около 120 ролей, среди которых Александр Адуев в «Обыкновенной истории», Пушкин в спектакле «Всего 13 месяцев» Дынова, Уилл в «Быть или не быть» Гибсона и многие другие.